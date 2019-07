5 hjerter: Han gjorde sig til musikkens vogter og lod nazisterne udnytte det

Blå bog

Wilhelm Furtwängler

Tysk dirigent (1886-1954), chefdirigent for Berlinerfilharmonikerne 1922-1945 og igen 1952-1954. Selv om han blev berømt som dirigent, anså han først og fremmest sig selv for at være komponist.

Han havde mange sammenstød med den nazistiske regeringstop. Bl.a. forbød Hitler ham i en periode at dirigere, fordi han havde sagt, at de, der regerede landet, burde skydes. Furtwängler nægtede også at deltage i propagandafilmen ’Philharmoniker’ fra 1943 og ville ikke underskrive nazistiske propagandaskrivelser.

Furtwängler brugte sin position til at hjælpe jødiske musikere, og da komponisten Paul Hindemiths musik inden krigen blev erklæret entartet, forsvarede og opførte han den.

