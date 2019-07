Kønnene flyder sammen på Grønnegårds Teatret: Der er fuldt knald på kostumer og kulører, men det kniber helt basalt med erotikken

Shakespeares forvekslingskomedie ’Helligtrekongersaften’ folder sig festligt ud i Grønnegårds Teatrets have, men har svært ved at samle sig om den kærlighedslyst, det hele handler om.

Hvem elsker hvem? Let har det aldrig været at finde rundt i handlingen i ’Helligtrekongersaften’, hvor alle roder rundt efter hinanden i én stor elskovsboblende forvekslingskomedie. Men Grønnegårds Teatret skruer op for kærlighedens vildfarelser og byder på queerkomedie. Meget aktuelt i samklang med dagens mere flydende kønsidentiteter og helt i Shakespeares ånd, for selve legen med at være et andet køn indgår som en grundlæggende drivkraft i stykkets intrige.