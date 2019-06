Flere musikere sagsøger verdens største musikselskab efter ødelæggende storbrand

Universal Music beskyldes for at have hemmeligholdt, at store mængder af værdifuldt materiale gik tabt i en brand i 2008 og samtidig have indkasseret 1 milliard kroner i erstatning, som de berørte kunstnere havde krav på halvdelen af.

Flere musikere er gået sammen om at sagsøge verdens største musikselskab, Universal Music, efter det er kommet frem, at oceaner af værdifuldt materiale gik tabt ved en brand i 2008, skriver BBC.

Efter branden påstod Universal Music, at intet af særlig værdi var gået tabt i flammerne.

Men for to uger siden afslørede The New York Times, at op mod 500.000 masterbånd med bl.a. Louis Armstrong, Billie Holiday, Elton John, Nirvana, Judy Garland og Chuck Berry smeltede væk.

Foto: Fred Prouser/Ritzau Scanpix Ifølge The New York Times gik store mængder værdifuldt musikmateriale tabt under branden i 2008.

Det er bandene Soundgarden og Hole med Courtney Love, sangeren Steve Earle samt boet efter de to afdøde musikere Tom Petty og Tupac Shakur, der har indgivet et gruppesøgsmål mod Universal, som andre kunstnere nu har mulighed for at tilslutte sig.

Og ifølge sagsakterne beskylder de musikselskabet for at have opbevaret materialet et sted, som er kendt som en brandfælde, og for at skjule omfanget af ødelæggelser for kunstnerne.

Skjuler erstatningspenge

Ifølge søgsmålet har Universal Music, mens de har holdt skaderne skjult for kunstnerne, lukkede forsikringssager og indgået fortrolige forlig, som har indbragt selskabet cirka 1 milliard kroner i erstatning.

»Særlig vigtigt er det, at Universal Music ikke delte erstatningerne med sagsøgerne, de kunstnere, hvis livsværk blev ødelagt ved branden, selv om de ifølge deres kontrakter har krav på 50 procent af de udbetalinger«, står der i søgsmålets dokumenter.

Administrerende direktør hos Universal Music Group sir Lucian Grainge gav i sidste uge medarbejderne besked på at samarbejde med de kunstnere, som forsøger at finde ud af, om deres materiale er blevet ramt af branden.

»Vi skylder vores kunstnere gennemsigtighed. Vi skylder dem svar«, lød det fra Grainge.

Men samtidig betvivler Universal Music historien i The New York Times, som ifølge selskabet indeholder »talrige unøjagtigheder« og »grundlæggende misforståelser om omfanget af ulykken«.