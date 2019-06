Det nye 'Pokémon Go' er landet: Harry Potter-spil er mere »komplekst« og »sofistikeret«. Men får det alle til at vælte ud på gaderne?

Et nyt Harry Potter-mobilspil er langt mere komplekst og historiedrevet end ’Pokémon GO’, der var Niantec-firmaets første succes. Indtil videre bliver private haver, museer og kirkegårde dog ikke overrendt som det skete i 2016. Anmeldere peger på, at incitamentet for at gå ud er mindre i J.K. Rowlings magiske univers.