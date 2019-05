Mobilspillet Pokémon Go fik folk ud og gå. Nu skal du sove i Pokémon Sleep

Nintendo vil fra 2020 gøre det sjovt at sove. I et kommende Pokémon-spil handler det nemlig om at have et stabilt søvnmønster, hvis man vil have sin Charmander til at udvikle sig til en Charizard.

»Konceptet for det her spil er, at spillerne skal se frem til at stå op hver eneste morgen«, sagde direktøren for The Pokémon Company Tsunekazu Ishirara, da han annoncerede et nyt mobilspil ved en pressekonference i Tokyo.

Spillet hedder Pokémon Sleep. Og som det lykkedes at få millioner af mennesker til at bevæge sig ude i den virkelige verden for at jage de små fantasivæsener i Pokémon Go, skal det nye spil få folk til at sove bedre.

Announcement 3⃣



What if you could continue training your Pokémon...even in your sleep?



In 2016, Pokémon GO turned the simple act of walking into entertainment, making the entire world into a game. We’re about to do it again, Trainers—this time, for sleeping. — Pokémon (@Pokemon) 29. maj 2019

Smartphone-appen kommer simpelt til at monitorere brugerens søvnmønster og belønner dem i spillet, alt efter hvor mange timer man har sovet, og hvor lang tid man bruger på at stå op.

Monitoreringen sker blandt andet ved hjælp af et nyt smartband kaldet Pokémon Go Plusplus. En udvidelse af det smartband, man allerede kan købe til det almindelige Pokémon Go, men som så om natten slår over og fungerer sammen med sove-spillet.

Detaljer om, hvordan spillet konkret kommer til at fungere, og hvordan søvnen påvirker træningen af dine Pokémon, sagde Ishirara ikke noget om.

Indtil spillet kommer engang næste år kan man i mellemtiden fange en unik sovende Snorlax i Pokémon Go, der har et særligt gabe-angreb.