Sagen kort

Anklage mod Trump

E. Jean Carroll udgiver bogen ’What Do We Need Men For?: – A Modest Proposal’ 2. juni. I den forbindelse bragte magasinet The Cut et uddrag fra bogen 24. juni, hvor Carroll anklager præsident Donald Trump for at have voldtaget hende i et stormagasin i 1990’erne.

Dagen efter bragte kun ét af USA’s store medier historien på forsiden. The New York Times, der bragte nyheden i avisens bogsektion, har efterfølgende beklaget, at de ikke prioriterede den højere.

Trump har afvist anklagen. E. Jean Carroll ville først ikke gå til politiet, men har efterfølgende sagt, at hun overvejer det. To veninder, hun dengang fortalte om episoden, bakkede hende fredag op i The New York Times’ podcast The Daily.

