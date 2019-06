Dansk kunstners værker fanget i storbrand i Paris: »Hele Champs-Élysées er spærret af. Der er 40 brandbiler«

Søndag var en festdag for kunstmaler Jesper Christiansen. Hans altertavle i Den Danske Kirke og en udstilling i Det Danske Hus blev indviet. Onsdag brændte huset, og han vidste ikke, om billederne var gået tabt. Her fortæller han om syv døgn i sit liv, der blev langt mere dramatiske end forventet.

FOR ABONNENTER

»Det er min kone, Annas, fødselsdag, som vi ikke havde regnet med at kunne nå at fejre, fordi jeg skulle lave udstilling i Det Danske Hus i Paris. Udstillingen viser tilblivelsen af altertavlen, som også skal indvies i Den Danske Kirke i weekenden. Men vi har hængt det hele op på en dag. Vi bor på et lille spahotel bag Louvre. Der er ingen af os, der går i spa, men vi er glade for små hoteller«.