Ja, det har vi, og her er tallene: »Har Politiken måske overvejet at undersøge, hvor mange mænd der vælger at spille musik kontra kvinder«?

Når der ikke er nogen danske kvinder i top-10 over de mest spillede danske musikere i radioen, skulle man tro, at der er langt flere mænd end kvinder, der lærer at spille musik. Men elevtal tegner et andet billede.