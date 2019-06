»Jeg bliver arrig og synes, det er dybt uretfærdigt«: Top ti-lister over mest spillede danske musikere er renset for kvinder

Der er ingen kvinder på listen over de 10 mest spillede danske musikere på landets radiokanaler, viser en ny opgørelse fra Gramex. Et tegn på manglende ligestilling, mener musiker. Musikselskaberne erkender, at de ikke gør det godt nok, mens radiobranchen mener, at der ikke er nok danske musikere.