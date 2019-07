Hej, Joy. Er du stadig himmelfalden? Jeg glæder mig til, du genvinder fatningen

Det kom som en overraskelse for de fleste, inklusive hende selv, at Roskildes borgmester, Joy Mogensen, blev kulturminister. Også kulturredaktøren gættede forkert og pegede på Mogens Jensen. Her retter hun fejlen og råder den nye minister til at være uforfærdet og uforfængelig.