Jørgen Leth: »Jeg kan godt bære at blive beundret og hyldet. Det har jeg prøvet før, og det gør mig ikke noget«

Blå bog

Jørgen Leth

Født i Aarhus 1937, journalist, forfatter, filminstruktør, har lige udgivet en digtsamling, holder foredrag, optræder i et band med spoken words, er i gang med en ny film.

Har dækket cykelløbet Tour de France og og fortalte om gearskift og skaldede bjerge 35 gange som journalist, dokumentarist og kommentator. Kommenterede løbet for TV 2 i to perioder: Fra 1990 til 2005, hvor han blev fyret for en passage i sine erindringer om at have sex med sin haitiske koks datter. Genansat i 2009 og regnede selv med at fortsætte i år, men TV 2 ville kun lade ham gøre det fra Odense.

Nu sender han hver morgen, første gang i går, en videopodcast med gæt, tanker og betragtninger om løbet og Frankrig. Det bliver et eksperiment, og »det tiltaler mig«, siger legenden.





