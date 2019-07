Hov, er han ikke 10 cm. kortere end hende?: Lavstammet ekspræsident tårner sig op over sin modelkone på fransk magasinforside

De valgte bare tilfældigvis det billede, hvor hun stod på trappetrinnet under ham.

Sådan lyder forklaringen fra det franske magasin Paris Match, efter at de havde smækket et billede på forsiden, hvor Frankrigs tidligere præsident Nicolas Sarkozy tårner sig op over sin kone, Carla Bruni. Hun læner sig kærligt ind mod hans hals. Og folk undrer sig.

Billedet vakte opsigt i Frankrig af en helt simpel årsag: Bruni er 9 cm højere end sin mand. Det skriver mediet The Guardian.

Han er 165 centimeter høj, hun 174. Og tidligere model.

Adskillige photoshoppede billeder rundtom på internettet spekulerede i, om politikeren mon havde brugt stige eller plateausko til at nå et hoved højere op end sin kone. På ryggen af det måtte Paris Match forklare sig:

»Nogle var overrasket over at se Nicolas Sarkozy være højere end sin kone, Carla Bruni«, skrev magasinet i en pressemeddelelse. De tilføjede, at billederne var blevet taget på nogle trapper uden for parrets hjem.

»På det valgte forsidebillede står Nicolas Sarkozy et trin højere oppe end sin kone«.

Om Sarkozy har et kompleks med sin højde, er spørgsmålet. Eller måske er det magasinet, den er gal med. I hvert fald er det ikke første gang, Sarkozy tilfældigvis ligner en højere mand, end han er, på netop magasinet Paris Matchs forside. I 2015 var ekspræsidentægteparret fotograferet på en strand på øen Korsika med Bruni i en sært sammenfaldet stilling.

Anledningen til magasinets artikel er Sarkozys nye bog, ’Passion’, der handler om hans tidlige politiske karriere. Den er hurtigt blevet en bestseller.

Efter at Nicolas Sarkozy i 2016 fejlede i sit forsøg på at blive leder af højrefløjspartiet Les Républicaines, forlod han fransk politik. For anden gang. Men oven på magasinartiklen har flere spekuleret i, hvorvidt den 64-årige politiker alligevel har en omgang mere i sig.