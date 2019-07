17-årig midt i skraldecamp på Roskilde: »Den er jo helt kneppet. Her er virkelig klamt. Men her er så klamt, at vi ikke gider gøre noget ved det«

Selv om vagter patruljerer og forsøger at holde skraldemængden nede, er det svært på nogle af campingområderne. For at undgå smatten bor 28.500 gæster i år i fællesskabsorienterede 'bydele' som Clean Out Loud, Silent & Clean og Leave No Trace, der bidrager til en positiv affaldskultur på festivalen.