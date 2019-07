Jeanette fik klippet sit armbånd, fordi hun tissede det forkerte sted: »Det var så grænseoverskridende, at de tog fat i mig, mens jeg var ved at tage bukser på«

Når man går en tur rundt på festivalpladsen, skulle man tro, der var frit slag til at tisse hvor som helst. Langs hegnet står mænd på rad og række og vander jorden, og bag alle træer står der som regel mindst én mand og tisser. Ja, der er sågar en, der har fundet en sushibar at lette ben op ad.

Men der er tilsyneladende en grænse for tisseriet. For Jeanette Kusk, 22 år, fik torsdag klippet sit armbånd, fordi hun sad og tissede.

Torsdag er en god dag. Jeanette Kusk spiser pasta-kødsovs sammen med et par veninder, de drikker en masse drinks, danser og er lidt hypede. De glæder sig helt vildt til at se Mø spille på Orange Scene, hvor de tre kvinder har fået plads i pitten, som er helt oppe foran scenen.

Under koncerten begynder de mange drinks at presse på Jeanette Kusks blære, og køen til toiletterne ser uoverskuelig lang ud. Hun kigger sig omkring og ser nogle mænd stå og tisse op ad et plankeværk og tænker, »hvis mændene må, må jeg også«.

Hun går hen til hegnet, sætter sig på hug et par meter ved siden af mændene, trækker bukserne ned, tisser og drypper af, inden hun trækker bukserne op. Men hun når ikke at få bukserne helt på, før en kvindelig vagt kommer og tager fat i armen på hende og råber over til en mandlig vagt, at der er en, der tisser. Han kommer straks over og tager fat i Jeanette Kusks anden arm - og fører hende ud og sætter hende på en stol i et baglokale.

»Jeg sagde flere gange til dem, at det var ubehageligt. Jeg vidste ikke, hvad jeg havde gjort galt«, siger Jeanette Kusk.

Ifølge Jeanette Kusk spørger den kvindelige vagt, om den anden vagt vil prøve at tage ’den’.

»Det var som om, jeg var noget, han skulle øve sig på«.

Den mandlige vagt fortæller hende, at man ikke må tisse i pitten. Jeanette forklarer, at hun ikke vidste det, og at der stod flere mænd og tissede.

Men det hjalp ikke. Vagten spørger, om han må se Jeanette Kusks armbånd. Hun trækker op i ærmet på sin trøje, og så klipper han hendes armbånd over.

Hun får dog et andet armbånd på. Et gult et. Det svarer til det gule kort i fodbold, forklarer vagten.

Gul giver problemer

Med sit gule advarselsarmbånd kan Jeanette Kusk vende tilbage til koncerten og sine veninder. Men det har hun ikke lyst til. Hun er vred, græder og synes det er vildt uretfærdigt, at mændene fik lov til at tisse, når hun ikke måtte.

I stedet trasker hun tilbage til campingområdet, hvor hun sætter sig sammen med nogle venner og drikker lambrusco.

Hvad er problemet, kunne man tænke. Hun har jo stadig et armbånd, det er bare gult. Men lige netop farven er et problem. Ikke fordi hun nu render rundt med et advarselsmærke, men fordi det er præcis samme farve som et af en-dags armbåndene, og det giver problemer, når hun forsøger at komme ind og ud mellem campingområdet og festivalpladsen.

For det er tilsyneladende ikke alle vagter, der kender til advarselsarmbåndet.

»Jeg bliver hele tiden stoppet, fordi de tror, jeg ikke har billet, og så skal jeg finde min billet frem på telefonen. Det er både pinligt og skamfuldt«.

Politiken ville gerne have spurgt folkene bag Roskilde Festival, om det er almindelig praksis at klippe armbåndet på gæster, der tisser de forkerte steder, og hvad reglerne for tisseriet egentlig er. Men det har ikke været muligt at få en kommentar trods gentagne forsøg fredag og lørdag.

For Jeanette Kusk er festivalen ikke helt det samme længere, fortæller hun, da vi fredag aften runder samtalen af. Hun er stadig vred og frustreret over, at mændene tilsyneladende ikke fik samme behandling.

»Det var så grænseoverskridende, at de tog fat i mig, mens jeg var ved at tage bukser på«.

Og oplevelsen får også betydning for, hvordan hun deltager til resten af festivalens koncerter.

Planen var, at hun senere fredag aften skulle se Robyn på Orange Scene sammen med veninderne.

»De skal op og stå i pitten, men det har jeg ikke lyst til. Jeg bliver nok bare ude langs siden«, siger Jeanette Kusk.