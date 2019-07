To mænd og to kvinder har anmeldt seksuelle krænkelser på Roskilde Festival

I løbet af fredag aften og nat har politiet modtaget anmeldelser om mulige seksuelle krænkelser fra to mænd. Også to kvinder har anmeldt blufærdigheds- og seksuelle krænkelser.

En 33-årig mand vågnede tirsdag morgen op uden tøj på i en kvindes telt.

I går anmeldte han episoden til politiet, fordi han mistænker kvinden, som er en af mandens bekendte, for at have forulempet ham.

Manden var frivilligt gået med ind i kvindens telt for at sove, og han havde »afvist, at der skulle ske nogen form for fysisk kontakt«.

Det fremgår af den seneste døgnrapport fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet vil nu afhøre kvinden for at få hendes forklaring på den mulige sædelighedsforbrydelse.

18-årig mand udsat for seksuel krænkelse

Yderligere en mand gik i går klokken 22.40 til politiet for at anmelde en sædelighedsforbrydelse.

Manden, der er 18 år gammel, gik med en anden mand, som han ikke kendte i forvejen, ind i et telt.

I teltet bliver han udsat for en seksuel krænkelse, har han fortalt til politiet, der efterforsker sagen, mens den 18-årige beslutter, om han selv vil deltage i politiets undersøgelser.

To anmeldelser fra kvinder

En 19-årig kvinde har også henvendt sig til politiet, fordi hun, da hun var på vej hen for at mødes med sin kæreste, var blevet trukket ind i et telt af en mand, som hun havde mødt kort forinden og drukket med.

I teltet skal manden, der fulgte efter kvinden, da hun gik, have forulempet hende seksuelt.

Ved Arena er en anden kvinde blevet udsat for en blufærdighedskrænkelse, idet »en mand havde presset sit underliv op imod hende«.

»Da hun konfronterede ham med episoden forlod han smilende stedet«, står der i døgnrapporten.

Hændelsen blev anmeldt til festivalpersonalet, der tilkaldte politiet, som nu undersøger sagen om den mulige krænker.