Vinen smagte pludselig underligt, og så fik hun blackout: Flere nye anmeldelser om voldtægter og overgreb på Roskilde

I løbet af et døgn har tre kvinder fortalt politiet, at de er blevet voldtaget eller muligvis har været udsat for et seksuelt overgreb på Roskilde Festival.

Det fremgår af den seneste døgnrapport fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Den seneste episode registrerede myndighederne, da en 18-årig kvinde fra Roskilde klokken halv fire i nat henvendte sig til nogle betjente, der patruljerede på festivalpladsen.

Kvinden fortalte, at hun for ikke lang tid siden var blevet voldtaget af en mand, der havde tilbudt hende at sove i hans telt.

De to havde ifølge kvinden flirtet i løbet af aftenen. Og hun havde sagt ja til at overnatte i fyrens telt. Men da han i løbet af natten var begyndt at gøre tilnærmelser og lægge op til sex, sagde hun klart og tydeligt nej, forklarede hun betjentene. En afvisning, manden ikke havde respekteret, hvilket ifølge kvinden endte i et »fuldbyrdet samleje mod hendes vilje«, som der står i politiets døgnrapport.

Politiet arbejder nu på at identificere manden fra teltet. Og kvinden skal undersøges på Rigshospitalet og afhøres grundigt, så de nærmere omstændigheder kan klarlægges.

Mistænker stoffer i vinen

Omstændighederne omkring en anden mulig voldtægtsepisode, som formodentlig fandt sted i løbet af natten mellem mandag og tirsdag, er sværere at udrede.

Det skyldes, at den 23-årige kvinde, som har anmeldt den, ikke kan huske, hvad der konkret er sket.

Vigtige råd Hvis du har mistanke om et overgreb Det er vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter politiet, som vil tilbyde dig en sporsikringsundersøgelse hos en læge. Jo hurtigere, undersøgelsen finder sted, jo mere sandsynligt er det, at lægen kan finde spor og beviser, der kan klarlægge de nærmere omstændigheder og eventuelt blive brugt i en senere retssag. Selv hvis du ikke ønsker at anmelde overgrebet til politiet, så få alligevel lavet undersøgelsen. Det kan være, at du ombestemmer dig senere, hvor beviserne så ellers vil være forsvundet. De spor, eksperterne finder i forbindelse med undersøgelsen, gemmes i 3 måneder. Gerningsmanden kan have efterladt sig spor på både dit tøj og din krop. Det er derfor vigtigt, at du inden undersøgelsen undgår: At gå på toilettet (skal du på tisse, kan gem en urinprøve, som eksperterne kan undersøge)

At smide tampon eller eksempelvis hygiejnebind ud

At spise, drikke eller børste tænder

At tage bad eller vaske dig

At rense negle eller frisere dig

At skifte tøj (medbring dit tøj uvasket, hvis du har taget det af) Kilde: Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet Vis mere

Alt, hvad hun husker, er, at hun tirsdag morgen vågnede uden tøj på.

Hvad der i løbet af natten er foregået, har hun ingen erindring om. Hun mistænker, at der måske er nogen, der har puttet stoffer i hendes vinglas aftenen forinden. Eventuelt da hun stillede det fra sig på et tidspunkt, hvor hun skulle tisse på vej fra et sted til et andet.

At hun syntes, vinen nu pludselig smagte besynderligt, da hun drak af den igen, bestyrker kun hendes mistanke.

For det kan hun huske.

Men derefter fik hun blackout.

Og det samme var faktisk tilfældet med den kvinde, der også i løbet af i går tog fat i myndighederne og fortalte om et muligt seksuelt overgreb.

Kvinden, som også er 23 år gammel, vågnede natten mellem mandag og tirsdag i sit telt med smerter i underlivet. I løbet af tirsdagen var hun begyndt at spekulere på, om det kunne skyldes et overgreb, for hun kunne intet huske fra tidsrummet mellem tirsdag klokken 23 til klokken 1.30 om natten.

Politiet opfordrede kvinden til at blive undersøgt hos Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet.

Det ønskede hun dog ikke.

Hun ønskede heller ikke anmelde episoden. Men politiet har registreret episoden som en såkaldt »sædelighedsforbrydelse«.

Det bliver den fjerde i bunken fra årets festival.

Mandag fik politiet nemlig en henvendelse fra Center for Voldtægtsofre, som fortalte, at en 20-årig kvinde fra Aarhus har henvendt sig og fortalt, at hun mistænker, at hun er blevet udsat for et overgreb.

Kvinden var omkring midnat blevet dårlig, og en mand i område G havde tilbudt hende hjælp og vist hende ned til sit telt.

I teltet blev han hurtigt nærgående, og alt, kvinden derefter kan huske, er, at hun afviste ham, men snart så ikke var vågen længere.

Næste morgen vågnede hun med trusserne trukket ned, og et par nye og fremmede mænd var nu også inde i teltet.

Også de mænd arbejder Midt- og Vestsjællands Politi nu på at identificere.