Retten i Glostrup har talt: Verdenskendt kunstner får millionstor erstatning af dansk bilforhandler

Den kinesiske topkunstner Ai Weiwei skal have 1,5 millioner kroner af Skandinavisk Motor Co. (SMC). Selskabet har uretmæssigt brugt Weiweis kunstværk i en bilreklame, afgør Retten i Glostrup.

Derudover er Ai Weiwei blevet tilkendt en godtgørelse for ikke-økonomisk skade på 250.000 kroner.

Weiwei havde sagsøgt den danske importør af Volkswagen og krævet to millioner kroner i erstatning.

Han mente, at SMC forbrød sig mod ophavsretten og markedsføringsloven, da selskabet fotograferede en ny Polo foran en kunstinstallation i 2017.

Jeg har aldrig brugt mine værker til firmarelaterede ting Ai Weiwei

Og det har tre dommere givet ham ret i onsdag.

»Anvendelsen medførte en vis risiko for udvanding af Ai Weiweis ’brand’ og havde karakter af en snyltning på Ai Weiweis gode navn og rygte«, lyder det i afgørelsen.

»Anvendelsen udgjorde derfor en utilbørlig udnyttelse af kunstværket i markedsføringsøjemed«, lyder det videre.

Porten til Europa

Ai Weiwei stod bag kunstværket, der prydede facaden på Kunsthal Charlottenborg i København.

Her var kunsthallens vinduer barrikaderet af 3.500 orange redningsveste opsamlet fra flygtninge, der kom i land på Lesbos i 2015 og 2016 i forbindelse med flygtninge- og migrantkrisen.

Den græske ø agerede port til Europa.

Ai Weiwei, der er en samfundskritisk kunstner, ville med kunstværket ’Soleil Levant’ sætte fokus på den humanitære flygtningekrise.

»Jeg har aldrig brugt mine værker til firmarelaterede ting. Det vil jeg især ikke gøre med så store virksomheder. Hvis det skulle ske, skulle det være med øje på velgørenhed«, forklarede Weiwei i retten, da sagen blev behandlet.

SMC har erkendt at have brudt ophavsretten, men nægtede sig skyldig i at have overtrådt markedsføringsloven.

Bilforhandleren har forklaret, at den ansatte, der tog billedet, som blev brugt i firmaets kundemagasin, ikke vidste, at det var et kunstværk.

ritzau