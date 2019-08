Lesbiske separatister og italienske frimærkefribyttere: Denne samling af små, kuriøse historier har en helt umiddelbar tiltrækningskraft, og de er en fornøjelse at læse

Blå bog

Andy Warner og Sofie Louise Dam

Andy Warner er amerikansk serieskaber og forfatter. Redaktør og bidragyder til det journalistiske tegneseriesite The Nib. Forfatter til New York Times-bestselleren ’Brief Histories of Everyday Objects’, underviser i tegneserier på Stanford University og på The Animation Workshop i Viborg.

Sofie Louise Dam er dansk tegneserietegner og illustrator, BA i grafisk fortælling fra The Animation Workshop i Viborg i 2017. Har tegnet til bl.a. The Nib, Illustoria og til Politiken. Debuterede som børnebogsillustrator i 2018 med ’Stur Stur Nummer’ skrevet af Kim Fupz Aakeson. ’This Land Is My Land’ er hendes tegneseriedebut.

