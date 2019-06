Fem hjerter: Gennemført lækkert designet tegneserie fremhæver de brudte løfter i det 20. århundredes kapitalisme

Blå bog

Seth

Pseudonym for Gregory Gallant. Canadisk tegneserietegner født i 1962 i Clinton, Ontario. Uddannet på Ontario College of Art, Toronto, i 1980-1983.

Har både vundet Ignatz, Eisner og Harvey Awards – tre af de største amerikanske tegneseriepriser. Tegnede 2006-2007 serien ’George Sprott (1894-1975)’ i The New York Times Magazine og har tegnet forsider til bl.a. The New Yorker og canadiske The Walrus.

Designede det amerikanske forlag Fantagraphics enorme samlede udgivelse af Charles M. Schulz’ klassiske ’Radiserne’, der løb op i 25 bind.

Seths første graphic novel, ’Livet er godt, hvis man kan holde det ud’, udkom på dansk i 2013.

