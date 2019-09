Husker du hans ikoniske Gasolin'-streg: »Hver gang en plade var færdig, meldte Kim Larsen sig ud af bandet«

Et vægmaleri på Andys Bar og en Bosch-reklame på Halmtorvet var to af inspirationskilderne til et par af Peder Bundgaards mange omslag til Gasolin’s plader. Nu er de originale tegninger til omslagene samt mange andre genstande kommet på museum i anledning af 50-året for dannelsen af Gasolin’.