»Det er helt forfærdeligt«: Utøya-mindesmærke overmalet med hagekors på årsdagen for terrorangrebet

Natten til mandag blev et mindesmærke for de 77 dræbte fra terrorangrebet på Utøya og i regeringskvarteret i Oslo overmalet med hagekors.

I går, mandag, var det otte år siden, at Norge blev ramt af et terrorangreb på øen Utøya og i regeringskvarteret i Oslo.

Foran Hotel Klubben i Tønsberg syd for Oslo står en mindesten for de dræbte, og her blev der afholdt en ceremoni.

Men mandag morgen var stenen overmalet med et sort hagekors.

Det skriver den norske avis VG, som citerer lokalavisen Tønsbergs Blad.

Symbolet blev hurtigt vasket af, og politiet har nu anholdt to unge mænd for handlingen. Det skriver de på Twitter.

#Tønsberg:kl 1800: Politiet i Tønsberg har pågrepet 2 menn, i 20 åra, bosatt i Tønsberg, siktet for skadeverket på minnesmerket for 22.juli. Den siste siktede ble pågrepet like før kl 1800. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) July 22, 2019

Norges statsminister, Erna Solberg, udtaler til nyhedsbureauet NTB:

»Det er helt forfærdeligt. Det er vanskeligt at lade være med at tænke, at det er nogen, som har et politisk motiv eller som på en eller anden måde er fristet af dette tankegods«.

22. juli 2011 dræbte en gerningsmand 69 mennesker på en ungdomslejer på øen Utøya i Tyrifjorden nordvest for Oslo og yderligere 8 ved et bombeangreb i Oslo.