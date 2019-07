'JFK'-instruktør foreslår Putin som sin datters gudfar

I den russiskortodokse kirke er det kutyme, at man siger ja, hvis man bliver spurgt, om man vil stå fadder til et barn. Det sagde den russiske præsident Vladimir Putin til den amerikanske filminstruktør Oliver Stone, da Stone var i Kreml for at interviewe præsidenten 19. juni. Putin tilføjede, at han selv kun er fadder til få, hvortil Oliver Stone svarede:

»Jeg ville ellers spørge dig, om du vil være gudfar til min datter«.

Vladimir Putin spurgte instruktøren, om Oliver Stones datter ønsker at være ortodoks kristen.

»Det sørger vi for, at hun bliver«, svarede Stone ifølge Kremls hjemmeside.

Oliver Stone fortalte, at hans datter er 22 år og opdraget i den kristne tro, og drejede derefter interviewet ind på, hvordan ungdommen i den vestlige verden er. Og den er ikke for køn i den 72-årige, politisk engagerede og venstreorienterede instruktørs øjne. I hvert fald sagde han til Putin:

»Som du ved, har jeg været rebel i hele mit liv. Det er jeg stadig. Og jeg må tilstå, at jeg er chokeret over en del af den nye generations opførsel og tankegang«.

Oliver Stone uddybede med, at medier og sociale medier i den vestlige verden beskæftiger sig meget med, hvilket køn folk identificerer sig med, og at det er gået over gevind. Hvorefter han drejede samtalen ind på Ruslands lovgivning imod homoseksuel propaganda.

Vladimir Putin og Oliver Stone har ved tidligere lejligheder udtalt sig pænt om hinanden. Foto: Sputnik/Ritzau Scanpix

»Vi har en lov, der forbyder propaganda til mindreårige«, sagde Putin.

»Det er den, jeg tænker på. Det virker til at være en følsom lov«, svarede Oliver Stone.

Hvortil Putin replicerede, at loven har til formål at lade folk blive voksne, før de beslutter sig for, hvem de er.

»Herefter er der ingen restriktioner«, sagde præsidenten, hvorefter Oliver Stone lod emnet falde, uden at han gik præsidenten på klingen vedrørende forfølgelse af homoseksuelle i Rusland.

Den oscarbelønnede instruktør bag film som ’Midnight Express’, ’Platoon’, ’Nixon’ og ’JFK’ har efterhånden og i flere sammenhænge forsvaret Ruslands præsident i en årrække. I 2017 stod Oliver Stone bag den dokumentariske serie ’The Putin Interviews’. Det nye interview skal efter planen indgå i en ny dokumentarfilm.

Det fremgår hverken af Kremls hjemmeside eller af amerikanske mediers referat af interviewet 19. juni, hvad Oliver Stones voksne datter Tara Chong Stone synes om sin fars planer for hendes dåb.