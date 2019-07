Nu kan man opleve skagensmalernes skandaløse trekantsdrama fra første parket

Idyllisk ser det ud på P.S. Krøyers berømte malerier med kvinderne, der spadserer i strandkanten i deres lange hvide kjoler. Knap så idyllisk var hans ægteskab med skagensmaler Marie Krøyer, der forelskede sig i den lidenskabelige svenske komponist Hugo Alfvén. Et trekantsdrama, som nu kan opleves i genopsætningen af musicalen ’Lyset over Skagen’.

Med kølige farver valgte Marie Krøyer at portrættere sin ægtefælle P.S. Krøyer og fik ham nærmest til at se en smule syg ud på dobbeltportrættet af de to skagensmalere, mens han farvelagde hende med mere varme.

Samme uligevægt var der i ægteskabet, hvor P.S. Krøyer ikke kunne forstå, hvorfor Marie Krøyer også ville være kunstner, hun var jo hans muse.

Marie Krøyer optræder på flere af hans malerier, men der er nok ét af dem, som han fortryder, at han malede. For da den svenske komponist Hugo Alfvén så det, forelskede hans sig i Marie Krøyer. Og da Marie Krøyer var godt træt af at leve i skyggen af sin selvoptagede mand, begyndte et stormfuldt trekantsdrama, da den lidenskabelige komponist dukkede op.

Kærlighedsdramaet mellem de tre kunstnere kan følges fra første parket i genopsætningen af den kulturhistoriske musical ’Lyset over Skagen’, som ikke blot handler om Krøyer-ægteparret, men også andre danske skagensmalere som Anna og Michael Anker.

Bag opsætningen står instruktøren Daniel Bohr, som også instruerede første opsætning i 2007, der tiltrak mere end 60.000 tilskuere. I rollerne ses blandt andre Tomas Ambt Kofod og Silke Biranell, Joachim Knop som P.S. Krøyer og Anders Bircow som fiskeskipper.

Musicalen får premiere 1. august i Arena Nord i Frederikshavn og kan efterfølgende opleves i flere byer rundt om i landet, blandt andet Odense og København.