Kina fik Københavns Zoo til at fjerne Taiwan fra verdenskort

Zoo måtte ændre et landkort ved pandaburet. Kinesisk delegation var utilfreds med, at Taiwan havde den forkerte farve.

Det var en kæmpe triumf, da Københavns Zoo i april lukkede publikum ind til det, haven selv kaldte to verdensstjerner: pandaerne Mao Sun og Xing Er. Interessen fra publikum og medier var enorm, og de to bjørne var nok dem, som tog det mest roligt, da dronning Margrethe åbnede pandaanlægget.

Forud var gået års kamp for at få de to dyr til København; Kina låner kun sine pandaer ud til lande, der opfører sig, som Beijing vil have det, og de sort-hvide bamsers ankomst blev fejret som en stor diplomatisk sejr for Danmark.

Udenrigsministeriets embedsmænd havde arbejdet på sagen siden 2010, og da Københavns Zoo ikke kunne finde de 160 millioner kroner, det kostede at bygge buret, trådte daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til og fik store danske virksomheder til at betale regningen.

Foto: Finn Frandsen Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og den kinesiske ambassadør i Danmark, Deng Ying, efter det første spadestik til det nye pandaanlæg i Zoologisk Have.

Og selv da pengene og relationerne til Kina var i orden, stillede kineserne nye krav til Zoo. Det viser dokumenter, Radio 24syv har fået adgang til.

Da en kinesisk delegation i slutningen af marts var i København for at inspicere stjernearkitekten Bjarke Ingels’ pandaanlæg, fik de øje på et landkort, der skulle vise pandaernes udbredelse i naturen. På kortet var Kina markeret med grønt, mens Taiwan var markeret med hvidt.

Forholdet mellem de to lande er konfliktfyldt, fordi Taiwan opfatter sig selv om en selvstændig stat, mens Kina betragter Taiwan som en kinesisk provins. Derfor skulle Taiwan have samme farve som Kina, mente delegationen fra Beijing. På listen over rettelser, der skulle på plads inden indvielsen, stod der:

»Kortene over Kina og resten af verden ved pandaanlægget er mangelfulde«.

Zoo bekræfter over for Radio24syv, at problemet var markeringen af Taiwan.

»Kineserne gjorde os opmærksomme på, at de betragter Taiwan som en del af Kina«, oplyser Zoo til Radio24syv. Haven talte også med Udenrigsministeriet, der kunne fortælle Zoo, at Danmark ikke anerkender Taiwan som en selvstændig nation.

For at undgå ballade lavede Københavns Zoo et nyt kort, som kun viste det kinesiske fastland, Taiwan er slet ikke med på kortet.

»På den måde undgår vi at tage stilling hverken den ene eller anden vej. Vi vidste godt, at uanset hvad vi gjorde med sådan et kort, ville vi komme til at støde nogen politisk, og det er vi ikke interesseret i, så vi lavede et helt andet kort for at undgå den debat«, siger Bengt Holst, videnskabelig direktør i Zoo, til Radio24syv.