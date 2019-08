Zoologisk Have i København har ikke underkastet sig Kina ved at fjerne Taiwan fra landkort, siger direktør Bengt Holst. Kortet var fagligt forkert og ville bare trække folk væk fra dyrene.

Bengt Holst har prøvet at kæmpe alene mod verdenspressen, da København Zoo tog livet af giraffen Marius, så Zoos videnskabelige direktør tager det pænt, da han kommer til røret for at forklare, hvorfor han har været med til at trylle Taiwan væk fra et landkort ved havens nye pandaanlæg: