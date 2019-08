Popstjerne gav første koncert i Manchester efter bombeangreb 22 blev dræbt, og flere hundrede blev såret under et bombeangreb til en Ariana Grande-koncert i 2017.

Den amerikanske popstjerne Ariana Grande var meget overvældet, da hun gav sin første koncert i Manchester siden et dødeligt bombeangreb i 2017.

Den 26-årige sanger spillede søndag i forbindelse med byens Pride-festival på et spillested blot få kilometer fra Manchester Arena, hvor en bombeeksplosion dræbte 22 og sårede flere hundrede tilskuere under hendes koncert i 2017.

»Undskyld, jeg er meget nervøs. Jeg har så meget, jeg gerne vil sige, men jeg er meget overvældet. Jeg elsker jer meget«, sagde Ariana Grande på scenen ifølge det britiske medie BBC.

»Manchester har et helt særligt sted i mit hjerte. Jeg er så glad for at være her sammen med jer. Tak, fordi I ville have mig«, sagde hun.

Ariana Grande begyndte koncerten med et minuts stilhed til ære for de 22 personer, der blev dræbt 22. maj 2017, skriver det britiske medie The Guardian.

Herefter lagde hun ud med nummeret 'No Tears Left To Cry', som var det første nummer, hun udgav efter bombeangrebet.

Posttraumatisk stress efter bombeangrebet

Flere tilskuere bemærkede ifølge BBC, at Ariana Grande fældede tårer på scenen under det første nummer.

Den 26-årige sangstjerne har tidligere udtalt, at hun har lidt af posttraumatisk stress efter bombeangrebet.

Søndagens spillested ligger tæt på Manchester Arena og var stærkt bevogtet af flere politifolk.

Britiske Salman Abedi formodes at stå bag bombeangrebet. Han omkom selv i eksplosionen, der skete i foyeren i Manchester Arena kort efter klokken 22.30, da folk var på vej hjem efter koncerten.

Abedis forældre har libysk baggrund, men Salman Abedi blev født i Manchester i 1994. Han besøgte flere gange Libyen, og sidste gang var få dage inden, han detonerede den hjemmelavede bombe.

Ariana Grande er i øjeblikket på verdensturné. 1. oktober 2019 giver hun koncert i Royal Arena i København.

ritzau