Saftig, trodsig Carmen har intet imod at sparke leveren i smadder på en anden kvinde i Operaen

FOR ABONNENTER

De har set den i Frankfurt og i London, og nu er det Københavns tur. Barrie Koskys iscenesættelse af ’Carmen’ har vakt opsigt og diskussion på europæiske scener i de seneste tre år, for det her er en ’Carmen’ som ikke nogen anden. For mange lige så chokerende, som operaen var i Paris, dengang den havde premiere for snart 150 år siden.