DR 3 dræber al sjæl med sit fortærskede dokumentarformat

Serien om Jada bliver helt sikkert et kæmpe seerhit. For Jada er jo herlig. Men DR 3 bør seriøst se sig selv i øjnene og erkende, at de skal til at finde på en ny måde at lave de her med-en-lidende-kunstner-på-arbejde-dokumentarer.