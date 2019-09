»Det kunne de bare have sagt, men det gjorde de jo ikke, klaphattene«: Museumsplaner i København truer 100-årig sejlerkultur

Sagen kort

Teknisk Museum

I januar offentliggjorde bestyrelsen bag Danmarks Tekniske Museum, at man ønskede at flytte museet for dansk teknologi- og industrihistorie fra Helsingør til det ikoniske Svanemølleværket i Københavns Nordhavn. Det skal ske i tæt samarbejde med især hovedstadens offentlige udviklingsselskab, By & Havn.

Ifølge den indgåede betingede købsaftale mellem By & Havn, der ejer grunden, og Ørsted, der ejer selve Svanemølleværket, kan By & Havn overtage bygningen i 2023, hvis det lykkes at få skruet en økonomi sammen under museumsplanerne. Hvis ikke, vil selskabet som hidtil planlagt overtage bygningen om 9 år til anden brug.





