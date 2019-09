Fem hjerter: Sprudlende forestilling om Suzanne Brøgger er seriøst tankevækkende og intelligent

FOR ABONNENTER

To spor løber sammen i Jeanett Albecks sprudlende fortolkning af Suzanne Brøggers forfatterskab: et old school kulturradikalt og et avantgardistisk. I det første finder man den musikalske side af sagen, hvor genklange af Anne Linnet og Bent Fabricius-Bjerre blandes med jazzede tiltag og en snert af eksotisk verdensmusik.