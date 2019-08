Han erklærede, at dansk film er »i opløsning«: Nu stopper biografernes bidske formand

Efter 14 år har Kim Pedersen meddelt, at han træder af som formand for Danske Biografer.

Den danske filmdebat mister en skarp stemme og danske biografer en markant og til tider bidsk formand med Kim Pedersens beslutning om at træde af efter 14 år i spidsen for brancheforeningen Danske Biografer.

Kim Pedersen har i sin tid som formand kæmpet indædt for biograferne og ikke mindst de såkaldte vinduer, der sikrer, at der går en rum tid fra en biografpremiere, til at den pågældende film også kan lejes eller købes digitalt eller ses på streamingtjenester.

Enhver, der ytrede et ønske om, at man skulle løsne lidt op på de stive strukturer og tillade nogle film at få premiere både i biograferne og digitalt enten samtidig eller meget tæt på hinanden, kunne være sikre på en reaktion fra Kim Pedersen.

Han ville så forklare dem, at det er biograferne, der tjener alle pengene til dansk film, og hvordan man ville underminere økonomien i hele filmbranchen, hvis man tillod den slags.

Biografernes afgåede formand har aldrig været bange for at lægge sig ud med nogle af de andre aktører i filmbranchen.

Bredside mod filminstitut

I en kronik i Politiken i 2017 afsendte han sammen med Zentropas tidligere direktør, Peter Aalbæk Jensen, en bredside mod Det Danske Filminstitut og den daværende direktør, Henrik Bo Nielsen.

De skrev, at dansk film »er i opløsning«, og beskyldte Filminstituttets ledelse for at være visionsløs, at have »opgivet ævred« og for at lade dansk film »befragte sig ud over afgrunden«.

Biografåret 2016 var jammerligt for dansk film, hvor den ene publikumsfiasko havde afløst den anden. 2017 blev ikke meget bedre.

Der blev lavet alt for mange lavbudgetfilm, som ingen ville se, og alt for få blockbustere, der for alvor kunne trække folk i biografen, mente Kim Pedersen

I 2018 steg humøret til gengæld igen hos Kim Pedersen, da folk atter begyndte at strømme i biografen til de danske titler. Det Danske Filminstitut havde taget bestik af situationen og skiftet kurs, lød forklaringen fra biografernes formand.

Danske Biografer skriver i en meddelelse, at »det er med beklagelse«, foreningen har modtaget meddelelsen om, at Kim Pedersen træder tilbage. Mette Schramm, der blandt andet står i spidsen for Empire Bio i København og Reprise Teatret i Holte, er tiltrådt som midlertidig formand for Danske Biografer.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Kim Pedersen og en forklaring på, hvorfor han ønsker at stoppe.