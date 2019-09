6 hjerter: Kaleidoskopisk betonkulisse gør nyt spil uhyggeligt dragende

»Først er jeg utryg og irriteret, men som ’Control’ trækker mig ind i sin vanvittige verden, går det op for mig, at jeg langsomt begynder at få netop kontrol. Og det er magisk«, skriver spilanmelderen.

FOR ABONNENTER

Nogle gange læser man en bog eller ser en tv-serie eller et teaterstykke, som man ikke forstår, men som alligevel fastholder en. En oplevelse, der får plantet små frø helt bagerst i ens hoved, og når man til sidst træder et skridt tilbage, ser man pludselig, at et helt træ er vokset frem af værket.