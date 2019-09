Tre hjerter: TV 2's nye krimisatsning er i fare for at blive en rodebutik

FOR ABONNENTER

Efter de to første afsnit af TV 2’s nye kriminalserie sidder man tilbage med en temmelig forvirret fornemmelse. Og desværre ikke på den gode måde, hvor man er optændt af længsel efter at finde ud af, hvordan det hele mon spænder af og hænger sammen. Mere på den lidt tvivlsomme: Hvordan pokker i hele hule Hørsholm har de tænkt sig at få de både sejlet i havn, og hvorfor var det lige, at vi også skal derhen.