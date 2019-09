Kald ikke eleverne for »gutter/drenge eller damer/piger«: KU råder ansatte til at tiltale eleverne kønsneutralt i intern mail

I et forsøg på et imødekomme de studerende, der identificerer sig som andre køn end det mandlige og det kvindelige, har institutlederen og studielederen på Institut for kunst og kultur sendt en opfordrende mail til alle underviserne:

Pas på med at bruge kønnede betegnelser.

Helt konkret kommer Mette Sandbye og Inger Damsholt med tre forslag til, hvordan underviserne kan tænke over brugen af kønnede betegnelser i undervisningen. Det fremgår af en intern mail, som Uniavisen har fået fat i.

FAKTA Hele mailen Kære alle undervisere på IKK Nu starter semestret og undervisningen op. Vi har heldigvis en stor mangfoldighed af studerende, heriblandt binære og nonbinære trans-studerende. Og det er nyt for mange af os. For at sikre inklusion af dem, vil vi gerne formidle et par gode råd til underviserne: Send gerne en mail ud til de studerende inden opstart på nyt kursus, hvori du beder dem om at give besked, hvis de bruger et andet kaldenavn end det de officielt er indskrevet som. Derved undgår du at bruge et navn som den studerende muligvis kan føle sig ubehagelig tilpas ved, fx ved opråbning. Undgå at samle/anråbe de studerende med kønnede betegnelser, såsom: damer/piger eller gutter/drenge. Ved at bruge neutrale betegnelser om dine studerende er du med til at skabe et mere inkluderende undervisningsmiljø. Brug hellere navn end pronomen, når du skal omtale en studerende i 3. person, hvis du er i tvivl om hvad denne bruger. Dette er særligt betænksomt, hvis denne omtale finder sted i undervisningssammenhæng. Som sagt er disse problematikker nye og fremmede for mange. Det vigtigste er sådan set, at vi alle lige tænker os lidt om, er parate til at lytte og signalerer inklusionen. Mh Inger og Mette Vis mere

Det foreslås blandt andet, at man ikke skal råbe gutter/drenge eller damer/piger efter eleverne. Og så bør man også spørge alle elever enkeltvis, hvilket køn de identificerer sig med forud for undervisningen.

Det har fået TV 2 til at tale med en række studerende, der i store træk mener, at tiltaget er for voldsomt. Når de spørger læserne, svarer mere end 80 procent, at mailen er unødvendig.

Hos Berlingske kalder man det »nye tider på KU« og sammenligner mailen med andre sager om underlægning for krænkelseskulturen. Som da der kom virak omkring en mexicansk udklædningsfest, da en biologiprofessor opgav undervisning, fordi de studerende mente, der var mere end to køn, eller da en mørklødet kvindelig underviser på CBS blev stødt over sangen »Den danske sang er en ung blond pige«.

En anderledes situation

Men medierne er kørt helt ud af en tangent, mener mailens afsender, institutlederen Mette Sandbye.

Hun understreger over for Politiken, at mailen på ingen måde er et påbud om, at man ikke længere må bruge kønnede betegnelser.

»Det er ikke forbudt at kalde folk for piger eller drenge. Det er et par forslag til, hvordan vi kan respektere de studerende. Og helt ærligt synes jeg faktisk, det havde været en større historie, hvis ikke vi anerkendte og adresserede det her. Det havde jeg bare ikke skrevet en mail ud om selvfølgelig«, siger hun.

Men hvis ikke det er et påbud, hvad var årsagen så til, at du sendte den her mail ud?

»At folk ikke længere kun identificerer sig som mand eller kvinde er jo ikke nyt. Men man er blevet opmærksom på det i de senere år. Som heteroseksuel kvinde i 50’erne har det været vigtigt for mig at forstå, hvordan de studerende har det, og jeg har drøftet det her med elever og undervisere. Derfor sendte jeg den her mail ud i fredags forud for semesterstart, for det er en ny og anderledes situation for mange«, svarer Mette Sandbye.

»Det vigtigste må bare være, at vi anerkender vores studerende og tager dem seriøst, uanset hvilket køn de identificerer sig med«.