Auktionshus efterlyser malerier, der blev solgt for småpenge i Silkeborg: Du kan sidde på en formue uden at ane det

15-20 danskere kan have malerier hængende af Lalan uden at vide, at de i dag er masser af penge værd, vurderer Bruun Rasmussen.

Da den kinesiskfødte kunstner Xie ’Lalan’ Jinglan havde en separatudstilling på Galerie Moderne i Silkeborg i 1971, var det en overkommelig sag at erhverve et af hendes værker.

15-20 malerier var til salg på udstillingen, vurderer auktionshuset Bruun Rasmussen, og de fleste blev formentlig købt af danskere, der nu har dem hængende på væggen eller har gemt dem væk på loftet eller i kælderen.

Men der er god grund til at tjekke, om du er en af dem. For så er du nærmest i besiddelse af en lottokupon.

Lige nu har Bruun Rasmussen et af Xie ’Lalan’ Jinglans malerier til salg, og det er vurderet til en halv million kroner. I foråret dukkede et andet af hendes malerier op til et vurderingsarrangement, som Bruun Rasmussen afholdt i Silkeborg. Maleriet var oprindeligt købt for 3.000 kroner, men blev solgt for 1,5 millioner kroner på en efterfølgende auktion.

Indehaveren af det maleri, der nu kommer på auktion, syntes, at hans maleri lignede maleriet til 1,5 millioner kroner så meget, at han skyndte sig at kontakte Bruun Rasmussen.

Og nu opfordrer Bruun Rasmussen folk til at kigge efter, om de har et af Lalans malerier fra udstillingen på Galerie Moderne hængende.

»I dag, 50 år efter, er der meget stor international efterspørgsel på Lalans værker, så du kan faktisk sidde på en formue uden at ane det«, siger Niels Raben, der er leder af Bruun Rasmussen afdeling for moderne kunst.