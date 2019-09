Kendt forfatter bliver taleskriver for Dan Jørgensen

Den anmelderroste forfatter Kaspar Colling Nielsen sætter sin karriere på pause for at blive embedsmand.

Lyt til artiklen 03:22

Han har vundet hæder og priser, fået topanmeldelser blandt de danske kritikere for sine tre bøger og er blevet oversat til flere end 10 sprog.

Om kun en måned udkommer den populære forfatter Kaspar Colling Nielsens næste bog, men nu sætter han overraskende det virke på pause og bliver i stedet taleskriver og embedsmand for den socialdemokratiske klimaminister, Dan Jørgensen.

»Jeg tror, det er gået op for alle, at der skal ske noget på dette område. Og jeg vil gerne bidrage en lille bitte smule til det, hvis jeg kan«, siger Kaspar Colling Nielsen.

»Det sidste argument i enhver diskussion siden 1950’erne har været et økonomisk argument. Nu er der kommet en modvægt. En anden måde at se tingene på, som faktisk er lige så stærk, og det er fantastisk«.

Baggrunden er dyster, men selve den grønne omstilling rummer enormt mange muligheder Kaspar Colling

I bøger som ’Den danske borgerkrig 2018-24’ er Kaspar Colling Nielsen kendt for at tegne et dystert billede af et dansk velfærdssamfund i dyb krise. Som taleskriver bliver hans opgave omvendt at skabe en positiv og samlende fortælling om den grønne omstilling, som kan mobilisere folk til at skabe forandringer frem for at gøre dem handlingslammede af frygt.

»Baggrunden er dyster, men selve den grønne omstilling rummer enormt mange muligheder. Den er enormt spændende for iværksættere og for unge mennesker, men også gamle industrier, der skal lave sig selv om«, siger han.

Hvad siger du til dem, der hejser flaget med idealet om kunstneren som den uafhængige frie agent, og som nu vil kritisere, at du går direkte i statsmagtens sold?

»Jeg har taget et andet arbejde. Jeg skal være embedsmand. Jeg skal servicere ministeren så godt, jeg overhovedet kan. Mit arbejde bliver kort sagt ikke at være kunstner«, siger Kaspar Colling Nielsen, der som forfatter og debattør de seneste år har bidraget med forskellige indlæg i debatten om klima og natur.

Den rigtige historie

Regeringen vil lave en bindende klimalov med mål om at reducere udslippet af drivhusgasser med 70 procent inden 2030. Det er endnu uvist, hvordan det skal ske.

Især klimapolitik kan være vanskelig at kommunikere, og det er årsagen til, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har ansat den populære forfatter som taleskriver, siger klimaminister Dan Jørgensen (S). Et job, som Kaspar Colling Nielsen selv har søgt.

»Det handler om ikke at få talt den store grønne transformation ned i et sort hul, hvor den kun handler om alt det, vi skal ofre«, siger Dan Jørgensen.

Hvad er det, I ikke kan forklare selv, som kræver lige netop en forfatter?

»Jeg har brug for sparring, i forhold til hvordan vi taler om de her ting, som kan være meget tekniske i både naturvidenskabelig og politisk forstand. Men jeg tror også på, at skal man lave en så omfattende transformation af det danske samfund, skal vi også virkelig gøre os umage med at få skabt historien om den forandring på den rigtige måde for at fastholde og udbygge opbakningen i befolkningen«.