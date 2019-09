Mette Frederiksen modtager prisen for årets danske tale 2019

Prisen for årets danske tale 2019 går til Mette Frederiksen (S) for hendes tale på Marienborg til de tidligere børn på drengehjemmet Godhavn og andre børnehjem.

I talen 13. august gav hun en officiel undskyldning til de danskere, der som børn blev udsat for tæsk, psykisk vold og seksuelle overgreb på børnehjemmet Godhavn og andre børnehjem i perioden 1946 til 1976.

Talen er et godt håndværk, siger retoriker og formand for Danske Taler, Jesper Troels Jensen, som har været med til at udvælge vindertalen.

»Som politisk tale er den meget anderledes end næsten alle andre taler, Mette Frederiksen eller andre politikere holder. De har næsten altid et højt abstraktionsniveau. Det har den her tale ikke. Den er en meget direkte tale til de mennesker, der til sidst får en undskyldning«, siger Jesper Troels Jensen.

Et af kriterierne for at vinde prisen er, at talen skal være af høj retorisk kvalitet. Jesper Troels Jensen fremhæver, at talen sætter gang i sanserne.

»Man får gennem talen et bombardement af ens sanseapparat. Hvis vi ikke kan se det, lugte det og smage det, så virker en tale ikke«, siger han og henviser til dette afsnit i talen:

»De, der tissede i sengen om natten, blev næste morgen stillet ud i gården med deres våde lagener. Så alle kunne grine ad dem«.

Det er et eksempel på noget, man både kan se, lugte og smage, siger han.

»Hun baner vejen for, at vi kan se for vores indre blik, hvad der er foregået. Men hun gør det på en ordentlig måde, hvor hun ikke udstiller dem, der har gjort det«.

Prisen bliver overrakt 12. november 2019 i København på den årlige taleskriverkonference Logograf, som afholdes af de rådgivende retorikere i Vartov, Rhetor.

Til prisoverrækkelsen vil formand for Kulturudvalget i Folketinget, Bertel Haarder, fremlægge den fulde begrundelse for valget af statsministerens tale som årets bedste.

Hvad er årets danske tale? Årets danske tale (tidligere Talerprisen) udvælges af bestyrelsen for Danske Taler.

Prisen gives til en taler, der har holdt en tale af betydning for dansk samfunds- eller kulturliv.

Talen skal blandt andet være af høj retorisk kvalitet og have haft gennemslagskraft i offentligheden.

Prisen uddeles ikke hvert år, men kun hvis der har været afholdt en tale, der har skilt sig særligt positivt ud i løbet af året.

Prisen består af en begrundelse og et diplom. Kilde: Danske Taler Vis mere