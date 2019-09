Danmarks yngste kvindelige professor bliver ny designrektor

Måske ringer navnet Lene Tanggaard ikke den store klokke i designkredse, men det kommer den til. Fremover skal den 46-årige psykologiprofessor stå i spidsen for Designskolen Kolding, hvor hun tager over efter Elsebeth Gerner Nielsen, som stopper efter 12 år på posten.

Som den yngste danske kvinde nogensinde blev Lene Tanggaard i 2008 udnævnt professor, 34 år gammel, og med et hav af bøger og debatindlæg er hun en kendt skikkelse i skoleverdenen og en af dem, der tegner uddannelsesdebatten. Det er hende, der bliver hevet i, når regeringen vil tryk-teste de mange læringsmål i skolen, eller når erhvervsledere begiver sig ud i kreative processer. Og alt det ligger fint i tråd med det nye job, siger Tanggaard, for i hendes øjne handler det grundlæggende om at tænke kreativt.

»Kreative læreprocesser har altid været den røde tråd i mit virke, uanset om det har handlet om skolen eller erhvervsuddannelserne eller som nu, design,« siger Lene Tanggaard.

BLÅ BOG Lene Tanggaard Født 8. juli 1973 i Aarhus-forstaden Harlev. Uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet og ph.d. fra Aalborg Universitet. Udnævnt professor i 2008 og har været viceinstitutleder på Institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet siden 2016. Tiltræder som rektor for Designskolen i Kolding 1. november 2019. Er gift med sognepræst Kåre Egholm, og de har to sønner.

I 20 år har hun arbejdet på Aalborg Universitet - de seneste tre som viceinstitutleder på psykologistudiet - og hun glæder sig til at være med til at udvikle skolen i Kolding som et talentværksted for dansk design.

»Jeg tænker faktisk, at design kan gøre vores liv bedre.«

Hvordan det?

»Både for de psykologer, jeg uddanner nu, og de designstuderende, jeg kommer til at stå i spidsen for, gælder det samme – nemlig at de skal kunne skabe, samarbejde og tænke på tværs. Design er en demokratiseringsproces, og de studerende skal kunne se andre faggruppers perspektiver og kunne omsætte deres design til nye sammenhænge,« siger Tanggaard.

Tænke i regnemodeller

Den nye rektor tiltræder formelt ved årsskiftet, men forinden vil hun »stikke fingeren i jorden og få øje på alt det, som Designskolen allerede kan«.

Derfra venter en række opgaver med blandt andet at etablere partnerskaber med organisationer og virksomheder. Blandt andet henter skolen en stigende del af sin finansiering gennem private partnerskaber med selskaber som Lego, Grundfos, Ecco og Kopenhagen Fur.

»Det trives jeg godt med. Det gør jeg allerede som professor og viceinstitutleder, for det er sådan universiteterne opererer i dag,« siger Lene Tanggaard.

Det er også en opgave for skolen at uddanne studerende, der kan tænke i forretningmodeller Lene Tanggaard, professor og kommende rektor for Designskolen Kolding

Hendes forgænger har kaldt Designskolen Kolding for »et af verdens mindste universiteter«, fordi den i 2010 fik status som universitet med fuld bachelor-, kandidat- og ph.d.-grad. Også det såkaldte relevanskriterium er blevet ændret under Elsebeth Gerner Nielsen, og skolens hovedopgave er nu at uddanne kandidater, der kan komme i arbejde.

»Jeg er allerede i gang med at tænke i, hvordan vi kan få designstuderende i praktik alle mulige steder, for det er vigtigt for dem, der får en uddannelse fra skolen, at der faktisk også er job til dem,« siger den tiltrædende rektor.

Det kræver samtidig, at de studerende får forståelse for den værdimæssige betydning af design, mener hun.

»Det er også en opgave for skolen at uddanne studerende, der kan tænke i regnemodeller, og som kan skabe fortællinger om værdien af design, der kan gøre en forskel for virksomheder, organisationer og verden. For vi skal passe på med at kalde nogle fag bløde og nogle fag hårde. De studerende skal kunne tænke og handle med sans for, hvordan design kan gøre en reel forskel.«

Hvad bliver det største mål?

»Hvis jeg skal tænke lidt stort, så skal Designskolen Kolding være det sted, man tager hen, når man vil vide noget om, hvordan man udvikler sin organisation, og hvordan man tænker design ind.«

Denne artikel er bragt i samarbejde med Politiken Skoleliv.