Demi Moore afslører i tv-interview: Jeg blev voldtaget som 15-årig

Demi Moore, den nu 56-årige stjerne bag populære 90’er-film som ’Ghost’ og ’Et frækt tilbud’, har i et meget åbenhjertigt interview i det amerikanske tv-program ’Good Morning America’ fortalt, at hun blev voldtaget som 15-årig af en mand, der skulle have betalt hendes mor 500 dollars for adgang til datteren.

Historien er en af mange, Moore fortæller i sin erindringsbog ’Inside Out’. Moores mor døde i 1998.

»Allerinderst inde tror jeg ikke, det var en ligefrem transaktion. Men hun gav ham adgang til mig og udsatte mig for fare«.

Demi Moore fortæller i showet også, at moren prøvede at begå selvmord »mange, mange gange«, og at datteren ved en lejlighed reddede sin mors liv ved at tage pillerne ud af munden på hende.

Da var hendes barndom ovre, og hun kalder det i sin bog »et livsforandrende øjeblik«.

Ligesom moren har Demi Moore taget sine kampe med afhængighed, i Moores tilfælde af både alkohol og narkotika. Hun blev første gang indlagt i midt-80’erne, omkring samme tidspunkt, hun slog endelig igennem i ’Kliken fra St. Elmo’, og i 2012 gik hendes liv op i sømmene i forbindelse med skilsmissen fra Ashton Kutcher.

Ifølge The Guardian, der har læst Demi Moores bog, holdt hendes tre døtre med Bruce Willis op med at tale med hende.