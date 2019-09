Zenia Stampe: Kulturministeren taler uærligt, vildleder og begår løftebrud

De radikale beskylder kulturminister Joy Mogensen (S) for at forsøge at sminke regeringens beslutning om at videreføre grønthøsterbesparelserne på en lang række kulturinstitutioner. Socialdemokratiet sagde ellers før valget, at partiet ville sløjfe besparelserne. Det ser meget underligt ud, mener SF.

Regeringen får massiv kritik for at løbe fra sit valgløfte om at stoppe de udskældte besparelser på kulturområdet.

Kulturminister Joy Mogensen har meddelt, at det såkaldte omprioriteringsbidrag – besparelser på 2 procent om året – fortsætter på de fleste af de kulturinstitutioner, der har været ramt af det siden 2016.

Eneste undtagelse er de kunstneriske uddannelser og folkehøjskolerne, der i stil med alle andre uddannelsesinstitutioner slipper for flere besparelser.

SFs gruppeformand, Jakob Mark, kalder det »en stor begmand til alle de mange mennesker, som arbejder med kultur rundt i det ganske land«:

»Det ser meget underligt ud, at man i valgkampen siger, at man vil sløjfe omprioriteringsbidraget, og så sløjfer man det på alle andre områder end de kulturelle områder. Det vil vi selvfølgelig forsøge at få ændret på«, siger gruppeformand Jakob Mark.

Samme melding kommer fra de radikale.

»Nu ved jeg, at Socialdemokratiet bliver utroligt kede af det og småsure, når vi bruger ordet løftebrud, så jeg har ikke noget behov for at bruge det. Men jeg forstod Mogens Jensen sådan, og han sagde det flere gange i valgkampen, at det var Socialdemokratiets politik, at omprioriteringsbidraget skulle fjernes, og det skulle ske ved førstkommende finanslov. Og det her er klart et brud med det løfte eller ønske, eller hvad vi nu skal kalde det«, siger partiets kulturordfører Zenia Stampe.

Hun beskylder i et opslag på Facebook kulturminister Joy Mogensen for manipulation og talspin.

Uærligt og vildledende

Sent fredag aften under hashtagget »#godtbegyndt« offentliggjorde kulturministeren en liste over de områder, som nu undgår omprioriteringsbidraget.

Sammen med de kunstneriske uddannelser og folkehøjskolerne oplistede ministeren også blandt andet egnstreatrene, kunststøtten, mediestøtten, filmstøtten og støtten til idræt og foreningsliv og skrev: »Omprioriteringsbidraget på kultur samlet er dermed reduceret til 0,6 procent«.

Men egnstreatrene, kunststøtten, mediestøtten, filmstøtten og støtten til idræts- og foreningsliv har aldrig været omfattet af omprioriteringsbidraget og dermed besparelser på 2 procent om året.

»Ministeren har ikke fået fjernet omprioriteringsbidraget på de her områder. De har slet ikke været omfattet. Det er at forsøge at puste noget op. Jeg synes, ministerens kommunikation er uærlig, vildledende og på nogle punkter direkte forkert«, siger Zenia Stampe.

Besparelserne har derimod ramt blandt andre de store statslige kulturinstitutioner som Nationalmuseet, Det Kongelige Teater, Statens Museum for Kunst, Det Kgl. Bibliotek og Rigsarkivet, der alle har været gennem fyringsrunder og markante nedskæringer. Ligesom de rammer museer og teatre i resten af landet.

Jeg synes ministerens kommunikation er uærlig, vildledende og på nogle punkter direkte forkert Zenia Stampe, radikal kulturordfører

Og de besparelser lægger den socialdemokratiske regering i sit finanslovsforslag op til at videreføre trods løftet om det modsatte.

Men Zenia Stampe kalder det »utænkeligt«, at regeringen og de tre støttepartier ender med at videreføre besparelserne.

»Nu er der ikke nogen af os, der stiller ultimative krav, men jeg har meget svært ved at forestille mig, at det bliver videreført på en finanslov, som vi har været med til at forhandle og skal stemme for. Det ville være helt sort, hvis et regeringsparti og tre støttepartier, som alle sagde før valget, at det var vores politik at afskaffe besparelserne, alligevel videreførte besparelserne. Det vil give os alle sammen et alvorligt troværdighedsproblem«, siger hun.

Hvorfor fik I ikke skrevet det ind i forståelsespapiret, som I blev enige med regeringen om?

»Vi tog det forgivet, fordi Socialdemokratiet havde meldt det ud. Der var enighed på forhånd mellem alle partierne. Men det kan vi da godt se i bagklogskabens klare lys, at det skulle vi have fået skrevet ind«.

De årlige såkaldte grønthøsterbesparelser på 2 procent på kulturinstitutionerne har været under massiv beskydning fra institutionerne selv og fra Socialdemokratiet, De radikale, SF og Enhedslisten, lige siden de blev indført i 2016 af Venstre-regeringen og siden fastholdt af VLAK-regeringen.