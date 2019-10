Katrine Marie Guldager om 70'erne: »Jeg synes heller ikke, mine forældres utroskab var fedt«

I Tove Ditlevsens vidunderlige beskrivelse af barndommen hedder det, at barndommen er en lang smal kiste, man ikke kan slippe ud af ved egen hjælp. Barndommen hænger ved én som en lugt, og hver barndom har sin egen lugt, skriver Ditlevsen. Hun betragter i smug de voksne, hvis barndom ligger laset og gennemhullet inde i dem som et mølædt tæppe, og man fornemmer, at hun har helt ondt af dem.

Jeg kom til at tænke på det her for nylig, fordi Malene Lei Raben blev interviewet om sin 70’er-barndom. Straks var der nogle, der mente, at hendes svære opvækst overhovedet ikke havde noget med 70’erne at gøre, for 70’erne var et godt årti for børn, og alle årtier har jo dårlige forældre, ikke?

Men hvor er det i grunden upassende at have en mening om, hvem der har lov til at have hvilken barndom. Jeg har selv oplevet noget lignende, de få gange jeg har sagt noget negativt om min 70’er-barndom: Jeg må se at komme videre, og det havde ikke noget med 70’erne at gøre. Af og til har jeg da også haft lyst til at krybe i et musehul, hvorfra jeg kunne hejse et lille papskilt: ’Undskyld, hvis min barndom har været ideologisk ukorrekt, jeg beklager, jeg tier stille nu, jeg oplevede det slet ikke’.

Hver barndom har sin egen lugt

Men de ting, jeg ikke brød mig om ved min barndom, havde faktisk alt med 70’erne at gøre, eller som Malene Lei Raben har udtrykt det: Tiden legitimerede en bestemt form for svigt. Og er der nu noget mærkeligt ved det? Nej, overhovedet ikke.

Tilhængerne af den ene eller den anden ideologi skal tie stille og lytte, når børn fortæller, hvad de har oplevet, også selv om de børn er blevet voksne, også selv om erindringen er dynamisk og hele tiden ændrer sig

Man behøver ikke at være meget mere moden end en teenager for at forstå, at alle tider selvfølgelig legitimerer forskellige former for svigt, at 50’erne svigtede børn på én måde, 70’erne på en anden, og i dag svigter vi helt sikkert børn på måder, vi ikke har forstået endnu.

Hvad 70’erne angår, synes jeg heller ikke, det var fedt, når mine forældre var hinanden utro med mine klassekammeraters forældre, og også jeg gik rundt med en tiltagende fornemmelse af, at tiden legitimerede en bestemt form for grænseløshed, nogle gange nærmest omvendt forældreskab: Det var os børn, der skulle rumme vores eksperimenterende forældres følelsesliv.

Det betyder på ingen måde, at 70’erne udelukkende var en dårlig tid, eller at der ikke var masser af børn, der havde en god barndom. Måske var tiden god for flertallet af børn, alene fordi den sorte skole blev aflyst?

Men hver barndom har sin egen lugt, og selvfølgelig må vi tale højt om det, ja, vi ikke bare må tale om det, der var dårligt og ødelæggende for (nogle) børn, vi skal tale om det. Fordi det er børn, det drejer sig om. Fordi tilhængerne af den ene eller den anden ideologi skal tie stille og lytte, når børn fortæller, hvad de har oplevet, også selv om de børn er blevet voksne, også selv om erindringen er dynamisk og hele tiden ændrer sig.

Helt ude i hampen

For et par år siden var det Karina Pedersen, der fik ørene i maskinen, fordi hendes vilde barndom i Fredericia, beskrevet i bogen ’Helt ude i hampen’, pludselig skulle flås i, både fra højre- og venstrefløj. Alle havde travlt med at misbruge dette vidnesbyrd fra underklassen, og hvis man ikke kunne det, havde man travlt med at afvise hele affæren som løgn.

Men hov, det var en barndom, der var tale om. Et menneske, der så tilbage på sin barndom og fortalte, hvad hun havde oplevet. Og det må vi jo alle sammen.

På den måde kan vi løbende blive mindet om, hvem vi var, og hvem vi er nu. På den måde undgår vi også, at barndommen bliver et mølædt tæppe inde i nogle halvdøde voksne, der for længst har glemt, hvordan det var at være barn.