Minister kritiserer Rigsarkivet i sag om stjålne nazipapirer Rigsarkivet beklikkede forfatteres troværdighed og udtalte sig fejlagtigt i sag om tyveri af nazipapirer.

Kulturminister Rasmus Prehn (S) kritiserer Rigsarkivets ageren i en sag om tyveri af nazidokumenter i 2012.

Ministeren mener, at Rigsarkivet har udtalt sig fejlagtigt undervejs om, at det havde fuldt overblik over de stjålne dokumenter.

» Rigsarkivet har oplyst, at Rigsarkivet i første omgang ikke var bevidst om, at det var en fejl. Men fejlen gentog sig – og denne gang på et tidspunkt, hvor Rigsarkivet kendte til, at udtalelsen var en fejl«.

»Det er en kritisabel håndtering af sagen fra Rigsarkivets side. Man skal kunne stole på, at offentlige institutioner giver korrekte informationer«, siger han i en skriftlig kommentar.

Kommentaren falder, efter at Rigsarkivet har afleveret en redegørelse om sagen til Kulturministeriet.

Den blev sat i søen i september, hvor bogen - 'De forsvundne nazidokumenter' - udkom.

Uacceptabelt at beklikke forfatter

Rasmus Prehn mener desuden, at Rigsarkivet har beklikket forfatteren bag bogen, Martin Qvist Magnussen, i et brev til politiet. Det betegner ministeren som 'en uacceptabel ageren'.

Han understreger dog, at det er en kompleks sag. Inden han vil drage endelige konklusioner, har han bedt Kulturministeriet undersøge sagen yderligere.

I bogen fremgår det blandt andet, at Københavns Politi lod en tidligere højtstående naziofficer slippe afsted med at bestille dokumenter fra tyvene.

Myndighederne har tidligere bedyret, at det stjålne materiale var fundet og bragt tilbage på rette hylde.

Senere har det vist sig, at tusindvis af dokumenter om danske nazister stadig er forsvundne.

Tyverierne af dokumenterne blev opdaget i efteråret 2012. I maj 2013 blev to mænd idømt fængsel på omkring to år for tyveriet.

De havde over en årrække søgt om adgang til straffesager og lignende fra retsopgøret efter Besættelsen. Derigennem havde de stjålet en større mængde dokumenter og effekter.

I 2015 blev det besluttet at gennemgå de mest udsatte arkiver fra retsopgøret efter krigen. Samtidig skulle arkiverne digitaliseres.

Rasmus Prehn hæfter sig ved, at Rigsarkivet efter tyveriet har strammet op på sikkerheden, og at alt fra besættelsestiden nu er blevet digitaliseret. Han vil følge op på, om det er tilstrækkeligt.

Rasmus Prehn passer posten som kulturminister midlertidigt, mens Joy Mogensen er på orlov. Hun gik på orlov fredag.

ritzau