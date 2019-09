Det store arkivtyveri: Kulturministeren vil have forklaring om stjålne nazidokumenter

Ved Rigsarkivet overhovedet, hvor meget to arkivtyve stjal, da de gennem flere år gik ud ad døren med uerstattelige dokumenter fra Anden Verdenskrig? Og har arkivets folk styr på, hvor meget der stadig mangler?

De spørgsmål stiller kulturminister Joy Mogensen (S), efter at en ny bog om det store arkivtyveri har sået tvivl om Rigsarkivets håndtering af sagen. Ifølge ministeren har »forløbet med de skiftende forklaringer fra Rigsarkivet bestemt ikke været tillidsvækkende«.

Stjal soldaterbøger til samlere

Sagen begyndte, da amatørhistoriker og politimand Martin Q. Magnussen i oktober 2012 mødte op på Rigsarkivet og fortalte, at to mænd havde fjernet en masse dokumenter om de danskere, som under krigen havde kæmpet på tysk side i Frikorps Danmark.

De to mænd havde på det tidspunkt besøgt arkivet mere end 160 gange og var i samlermiljøer kendt for at kunne levere dokumenter fra frikorpset. Det handlede ikke mindst om de gamle soldaterbøger, der kunne sælges for 20.000 kroner stykket. Mange af de dokumenter, mændene solgte, kom fra Rigsarkivet.

De tilstod tyveriet under en retssag i maj 2013, den ene fik et år og ni måneders fængsel, den anden to år. Ifølge dommen havde de taget 1.045 arkivalier, hvilket svarer til de cirka 1.000 dokumenter, politiet fandt hos den ene af tyvene.

Siden har arkivet har flere gange måttet justere sit skøn over, hvor mange dokumenter der er gået tabt efter tyveriet.

Rigsarkivar: Alt er fundet

I første omgang skrev rigsarkivar Asbjørn Hellum til ministeriet, »at langt de fleste af de stjålne arkivalier takket være Københavns Politis aktive indsats i sommeren og efteråret 2013 kan tilbagelægges på deres rette plads«.

Det passede ikke. I 2014 måtte Rigsarkivet genanmelde tyveriet, fordi der manglede flere dokumenter, end man først havde troet. Og i en redegørelse fra Statens Arkiver fra 2018 står der, at der er mangler i op mod 30,9 procent af retssagerne mod nazister og værnemagere i Københavns Byret. For mindst 4,6 procent af sagernes vedkommende skyldes manglerne tyverier.

I sin nye bog, ’De forsvundne nazidokumenter’, skriver Martin Q. Magnussen, at Rigsarkivet i flere svar til Kulturministeriet og medierne har talt mod bedre vidende og skjult, hvor mange dokumenter der stadig mangler. Den beskyldning afviste Rigsarkivet tidligere på ugen over for Politiken.

»Det forløb, Martin Q. Magnussen beskriver, er langt fra det, vi kan genkende. Det helt afgørende er, at Rigsarkivet ikke har forholdt Kulturministeriet, pressen eller offentligheden oplysninger i sagen«, sagde arkivets vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen.

Men Martin Q. Magnussen fastholder sin kritik:

»Allerede inden retssagen i maj 2013 er Rigsarkivet klar over, at der mangler ting i de sager, tyvene interesserede sig for. Alligevel siger rigsarkivaren, at de har fået det hele tilbage – det står også i en redegørelse til ministeriet i 2013. Men jeg ved for eksempel, at de finder materiale om frikorpsmanden Kaj Buchardt hjemme hos en af tyvene. Og da de så – længe før de skriver redegørelsen – kigger i kassen med hans sag, kan de se, at der mangler mere, end det politiet har beslaglagt hos ham«, siger forfatteren til Politiken.