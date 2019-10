»Længe leve det mægtige kinesiske kommunistparti!«: South Park 'undskylder' efter at have gjort grin med voldeligt Kina

I sidste uge havde South Park premiere på afsnittet ’Band in China’, hvor karakteren Randy drager til Kina for at udvikle sin forretning med at sælge marihuana.

I Kina ser Randy blandt andet en betjent skyde en mand i hovedet, og det ender ligefrem med, at karakteren bliver smidt i fængsel og dømt til straffearbejde og senere genopdragelse.

Siden episoden blev sendt i USA, er der i Kina blevet lukket ned for adgangen til South Park på videoplatforme på nettet i landet. Hvis man søger på serien på det kinesiske sociale medie Weibo, dukker der heller ikke længere nogen resultater op.

Og det har fået seriens forfattere Trey Parker og Matt Stone til igen at gøre grin med Kina ved at skrive det, de kalder en »official undskyldning til Kina« på Twitter, skriver BBC.

»Vi byder den kinesiske censur velkommen. Vi elsker også penge højere end frihed og demokrati«, hedder det blandt andet i undskyldningen.

»Længe leve det mægtige kinesiske kommunistparti!«.

Det kinesiske styre har et hårdt greb om internettet og holder nøje øje med, hvad brugerne får tiden til at gå med online. Adgangen til Google og Wikipedia er for eksempel blokeret i landet.