Annelise skal begraves i den pink spadseredragt med guldknapperne: »Den afspejler den person, jeg har været hele livet«

Fakta

De dødes dag

Vi står foran noget, der ligner en festuge for de døde. På torsdag rammer halloween, fredag fejres mange steder i verden allehelgensdag, og lørdag er ’allesjælesdag’.

Sidstnævnte er især i Mexico kendt som dia de los muertos – de dødes dag (foto). Mens mange i Danmark nøjes med at lade sig skræmme af ånder omkring halloween, handler den mexicanske tradition om at hylde de døde. Familier mødes og spiser sammen, ofte på kirkegårde, de pynter gravene og kommer på den måde i en form for kontakt med de afdøde. Traditionen er på Unesco’s liste over verdens kulturarv.

I den danske folkekirke markeres allehelgensdag første søndag i november.

