Italien vil ikke udlåne Da Vinci-hovedværk til Louvre

Louvre i Paris må muligvis klare sig uden et af Leonardo da Vincis mest centrale værker, ’Den Vitruvianske Mand’, når museet senere i denne måned åbner en udstilling i anledning af 500-året for hans død.

En italiensk domstol har midlertidigt stoppet udlånet, skriver italienske La Repubblica og svenske Dagens Nyheter. Billedet, som har hjemme på Gallerie dell’Accademia i Venedig er en af Da Vincis mest berømte tegninger fra omkring 1490.

Den italienske organisation, Italia Nostra, der blandt andet arbejder for at beskytte den italienske kulturarv, mener, at værket er for skrøbeligt til at blive flyttet og at det kan tage skade af lyset på Louvre. Billedet kan kun tåle at blive vist frem i korte perioder, og Italia Nostra mener, at billedet ville skulle hvile sig op imod et årti efter et udlån.

For at stoppe planerne om udlånet til Frankrig, har man henvist til en særlig lov, som regulerer udlån af kunstværk.

16. oktober skal den nyindsatte kulturminister Dario Franceschini fra det demokratiske parti i retten argumentere for, at der allerede er lavet en aftale med Frankrig om, at Italien til gengæld for at udlåne en stribe Da Vinci-værker til udstillingen på Louvre, må låne malerier af Raphael i Frankrig, når 500-året for hans død skal markeres i Italien til næste år.

Ifølge La Repubblica har kulturministeren oplyst, at ’Den Vitruvianske mand’ var blandt de værker, der af eksperter var vurderet til godt at kunne tåle at rejse til Paris.

Under den tidligere italienske regering opstod der en konflikt mellem Frankrig og Italien om udlån af Da Vincis værker til Louvre med det højreorienterede nationalistparti Lega Nord som drivkraft.

»Leonardo er italiener. Han er kun død i Frankrig», sagde daværende vicekulturminister Lucia Borgonzoni fra det nationalistiske parti Lega i et interview i november sidste år i avisen Corriere della Sera.

Hun tilføjede, at udstillingen i Paris »ville placere Italien i periferien af en stor kulturel begivenhed«.

Lucia Borgonzoni anklagede Frankrig for at ville forhindre Italien selv i at organisere en stor Leonardo-udstilling, hvilket franskmændene afviste. Louvre-udstillingen åbner 24. oktober.