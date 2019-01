Leonardo da Vinci er blevet et gidsel i politisk nabostrid

Politiske opgør mellem Frankrig og Italien risikerer at spænde ben for storstilet Leonardo-udstilling i Paris.





Leonardo da Vinci havde næppe forestillet sig, at han skulle blive centrum i et politisk opgør mellem Frankrig og Italien, da han i en alder af 64 år red over Alperne på et æsel med flere af sine malerier, herunder Mona Lisa, i bagagen.

Han var på vej til slottet Le Clos Lucé nær Amboise i Loire-dalen på invitation af den franske konge og hertug af Milano, Frans 1, som var en stor beundrer af Leonardo da Vinci. Den store maler, arkitekt og videnskabsmand søgte en mæcen og et sted, hvor han kunne arbejde i fred uden at blive forfulgt for sin homoseksualitet.

Leonardo i Frankrig Leonardo da Vinci (1452-1519) levede og arbejdede i sine sidste tre år i slottet Le Clos Lucé nær slottet i Amboise, hvor han er begravet. Han var inviteret af kong Frans 1, som købte flere af hans billeder. I dag har Louvre den største samling af hans malerier. Leonardo tegnede blandt andet den berømte trappe i slottet i Chambord, som han muligvis tegnede dele af.



Leonardo da Vinci døde tre år senere, i 1519, og i anledning af 500-året for hans død ønsker Louvre-museet i Paris at organisere den hidtil største udstilling af den italienske kunstners værker. Men nu risikerer den italienske regering at sabotere udstillingen, som er programsat til dette efterår, og argumentet er både kort og bombastisk.

»Leonardo er italiener. Han er kun død i Frankrig», sagde vicekulturminister Lucia Borgonzoni fra det nationalistiske og indvandrerfjendtlige regeringsparti Lega Nord i et interview i november sidste år i avisen Corriere della Sera.

Hun tilføjede, at udstillingen i Paris »ville placere Italien i periferien af en stor kulturel begivenhed«.

Lucia Borgonzoni anklagede Frankrig for at ville forhindre Italien selv i at organisere en stor Leonardo-udstilling, hvilket franskmændene afviser. Louvre-udstillingen er berammet til efteråret, og Frankrig var indstillet på at hjælpe italienerne med at organisere deres egen udstilling.

Italien agter ikke at udlåne malerier og tegninger, som befinder sig i statslige samlinger, til Louvre, hvilket er et brud på normal praksis, og hermed har Louvre-museets ambition om at samle et maksimum af kunstnerens værker i en stor udstilling lidt et foreløbigt skibbrud.

Pessimismen råder

Siden da foregår diskrete sonderinger mellem de to lande, og både myndigheder og museumsdirektører holder meget lav profil. Men pessimismen råder, for det politiske klima mellem Italien og Frankrig bliver værre og værre.

Tidligere på ugen udtalte lederne af de to italienske regeringspartier deres støtte til De Gule Veste i Frankrig. Især lederen af Lega Nord, indenrigsminister Matteo Salvini, angriber jævnligt præsident Emmanuel Macron for at eksportere Frankrigs problemer med illegale indvandrere til Italien, mens Emmanuel Macron med henvisning til blandt andet Italien talte om den »spedalskhed«, som spreder sig i Europa.

Leonardo er italiener. Han er kun død i Frankrig ... Franskmændene skal ikke have det hele Lucia Borgonzoni, vicekulturminister

De nye italienske ledere klager jævnligt over »fransk arrogance«, og Matteo Salvini ønsker at samle de europæiske nationalister omkring sig frem til valget til EU-Parlamentet i maj, og han har gjort Emmanuel til sin hovedfjende.

I den sammenhæng bliver det svært at få øje på et kompromis, på trods af at museumsdirektører fra begge lande er indstillet på at samarbejde. Direktøren for Nationalgalleriet i Parma, Simone Verde, har allerede givet grønt lys for at udlåne et Leonardo-maleri, men nu er alt usikkert.

Uffici-museet i Firenze med tre Leonardo-malerier siger nej. Men argumentet er ikke politisk. Direktør Eike Schmidt siger til det franske nyhedsbureau AFP, at de tre malerier af hensyn til deres skrøbelige tilstand ikke bliver udlånt. Franske museer bruger samme praksis med skrøbelige værker.