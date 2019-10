Ny version af spilklassiker er flot, men ...: »Det er simpelthen for åndssvagt, at jeg skal bruge flere timer på ikke at vide, hvor jeg skal hen«

Den totale relancering af det ikoniske ’Zelda. Link’s Awakening’ er flot og finurlig. Men selv om det stadig har nogle af seriens mest interessante labyrinter, mangler spillet en reel grund til at være her – ud over at tjene penge på en ny generation.