»Kvinder føler sig ikke sikre i USA«: Skaberen af #MeToo lancerer nyt hashtag

#MeToo får nyt navn.

Opfinderen af #MeToo, aktivisten Tarana Burke, benytter sig af hashtaggets toårs jubilæum til at skabe en ny bevægelse, der skal få kvinder i USA til at stemme ved valget i 2020. Det skriver AP.

Det nye hashtag #MeTooVoter blev offentliggjort tirsdag 15. oktober. Formålet er at sætte fokus på frustrationen over manglende fokus på seksuel vold og chikane fra valgkampagner og debatter.

Burke håber desuden, at det kan være med til at sætte fokus på seksuel vold og chikane af kvinder i valgdebatten, emner, som hun mener indtil videre er blevet forbigået.

Støtte fra flere sider

Tarana Burkes nye hashtag får støtte fra flere sider.

Ai-jen Poo, der er direktør i National Domestic Workers Alliance, påpeger, at der er et rekordhøjt antal kvindelige præsidentkandidater, og at kvinderne derfor kommer til at spille en central rolle i det kommende valg.

»Hele pointen med #MeTooVoters er at fortælle, at overlevere af seksuel vold er meget motiverede og en stor politisk faktor for øjeblikket. Vi vil afkræve alle, der er seriøse omkring regeringsmagten og at lede landet fremad, et svar på, hvad de vil stille op for at gøre landet mere sikkert«.

Også organisationen Supermajority støtter op om #MeTooVoter. Cecilie Richard, der er medstifter, siger til AP:

»Enhver kandidat, der ønsker støtte fra kvinder, håber jeg forstår nødvendigheden af at tale om de problemer, som millioner af vælgere i dette land bekymrer sig om. Kvinder føler sig ikke sikre i USA. Der har været meget lidt diskussion om det, og det er uacceptabelt«.