»Jeg kan ikke forstå, at jeg engang støttede hende«: Amerikansk skuespiller angriber Hillary Clinton for at beskytte Harvey Weinstein

Den amerikanske skuespiller Rose McGowan var den første til at anklage filmmogulen Harvey Weinstein for seksuelle overgreb. Nu kritiserer hun også Hillary Clinton på baggrund af en passage i journalisten Ronan Farrows nye bog.

Hillary Clinton er af den amerikanske skuespiller Rose McGowan blevet beskyldt for at beskytte filmproduceren Harvey Weinstein mod en efterforskning om sexchikane.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt The Independent.

Skuespillerens anklage kommer på baggrund af journalisten Ronan Farrows nye bog ’Catch and Kill’. Ifølge The Hollywood Reporter er det beskrevet i bogen, hvordan Ronan Farrow blev kontaktet af Hillary Clintons forlægger, mens journalisten arbejdede på den historie om Harvey Weinsteins overgreb, der var med til at sætte gang i #MeToo-bevægelsen. Forlæggeren skulle angiveligt have sagt, at Farrows historie var »en bekymring for os«.

På Twitter skriver Rose McGowan, der var en af de første til at beskylde Harvey Weinstein for sexchikane, og siden da har været en ledende person i #MeToo-bevægelsen:

»Jeg vidste, at Hillary Clintons folk beskyttede Monsteret (Harvey Weinstein, red.). Jeg kan ikke forstå, at jeg engang støttede hende. Jeg går ud fra, at predators er hendes stil«.

I knew that Hillary Clinton’s people, were protecting the Monster. I can’t believe I used to support her. I guess predators are her style. https://t.co/rzWUoV1Nf4 via @thr — rose mcgowan (@rosemcgowan) 11. oktober 2019

I et andet Twitter-opslag skriver McGowan om den tidligere præsident Bill Clinton, Hillary Clintons ægtefælle, som også er blevet beskyldt for overgreb:

»Hillary Clinton, har du nogen bekymring for din ægtefælles ofre? Og hvad med Harvey Weinsteins ofre? Nej? Det troede jeg heller ikke«.

Hillary Clinton, der kender Harvey Weinstein personligt og har modtaget donationer til sin kampagne fra produceren, udtalte sig allerede i 2017 om anklagerne imod ham:

»Jeg var chokeret og rystet over afsløringerne omkring Harvey Weinstein«, sagde hun blandt andet.

Weinstein har benægtet alle anklager om overgreb. Retssagen imod ham finder sted i New York til januar næste år.